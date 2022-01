Polícia Militar prende dupla acusada de praticar assaltos com facão em Brasiléia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dupla foi presa em flagrante consumindo drogas no local e levados para a delegacia de Brasiléia.

Um homem e uma mulher procuraram a delegacia do município de Brasiléia, para denunciar que haviam sido vítimas de assalto dentro do Parque Centenário. Os acusados seriam um homem e uma mulher que estariam em uma moto de cor preta.

Após o registro, uma guarnição do 5º Batalhão do Alto Acre, foi deslocada até o local com as informações e conseguiram localizar os denunciados que foram abordados.



Droga e o facão que teriam usado para assaltar foram apreendidos.

Para surpresa dos policiais, a dupla se encontrava fumando maconha e ainda portavam documentos das vítimas. O jovem que é menor de idade, portava um facão, possivelmente teria foi utilizado contras as vítimas e a mulher portava uma espécie de ‘moedor’, utilizado para o consumo de entorpecentes.

A dupla foi levada para a delegacia, onde também foi averiguado a origem da moto. Foi constatado que o número do chassis não batia com o documento. Investigando junto às autoridades bolivianas, souberam que havia um registo de furto do veículo na cidade de Epitaciolândia meses atrás.

O jovem disse que a moto seria de seu avô que a comprou por quase três mil reais. O verdadeiro dono foi localizado e se apresentou na delegacia para ter seu veículo restituído.

A dupla ficou a disposição do delegado plantonista na delegacia, que deverá averiguar o caso de assalto, porte de arma branca e receptação de furto e tomar os procedimentos de praxe.



Moto tinha documento adulterado e registro no lado boliviano foi apreendida e devolvida ao real proprietário.