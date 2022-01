Polícia Militar de Czs recebe quadricículos para o combate ao crime em locais de difícil acesso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta terça-feira, 11, o Sexto Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, recebeu três novos quadrículos Honda, que serão utilizados no combate ao crime em localidades de difícil acesso nos diversos ramais que compõem a zona rural do Juruá. “Nós tivemos o apoio do então deputado Josa da Farmácia com a destinação de emendas para a aquisição de quadrículos que vão auxiliar no policiamento nos ramais e nossas comunidades isoladas em períodos de inverno. Com a frota que nós temos agora, vamos conseguir atender a demanda que nós temos para todos os nossos municípios”, relatou Major Edvan Rogério, comandante do Batalhão da PM.

As forças policiais vem fortalecendo o policiamento com a equipe fluvial no combate aos crimes nos rios da região. O Pelotão Ambiental age na BR e os quadrículos vem para fortalecer o grupamento que se desloca para a zona rural. “Nós já tínhamos o fortalecimento com barcos nas áreas fluviais com operações nos rios e agora vamos fortalecer com operações nos ramais”, concluiu o comandante.