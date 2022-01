-------- Continua depois da Publicidade--------

Polícia Militar contem homem armado em surto psicótico na Capital

Assessoria de Comunicação da PMAC

Equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) durante serviço operacional da noite de quinta-feira, 6, contiveram um homem armado, após um surto psicótico. O fato ocorreu no Residencial Juruá, em Rio Branco.

A ocorrência foi coordenada pelo Negociador Policial, major Felipe Russo, juntamente com o Time Tático da Companhia de Operações Especiais (COE), de contenção de ROTAM e de Rádio Patrulha (RP), do 3° Batalhão, que conseguiram intervir na ação.

No imóvel foram apreendidas 01 pistola, com 03 carregadores, 01 maleta de transporte, 01 porta carregador, 01 coldre e 43 munições. O cidadão foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), para atendimento especializado.

