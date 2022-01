Polícia Militar apreende quase 10 kg de drogas no trevo de Senador Guiomard

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma abordagem preventiva de policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na madrugada desta segunda-feira, 3, resultou na apreensão de 8,339 kg de Skank e 1,6 kg de cocaína. A ação ocorreu no trevo de Senador Guiomard, durante a operação vigia do governo federal.

Por volta das 2h, os militares abordaram um VW gol de cor branca. Dentro do veículo estava um casal e uma criança de quatro anos. Na busca, os militares apreenderam parte do entorpecente dentro da bolsa da criança, e o restante do ilícito estava dentro do bagageiro do veículo.

Segundo o motorista de 27 anos, a mãe da criança não sabia que ele transportava a droga que seria entregue na capital acreana. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Assessoria de Comunicação da PMAC