Polícia Militar apreende mulher com 60 barras de maconha

-------- Continua depois da Publicidade--------

Equipes policiais do GIRO realizavam na tarde da ultima quinta – feira , 13, um patrulhamento de rotina no bairro São Francisco , quando decidiram abordar uma mulher de 22 anos que apresentou muito nervosismo com a presença dos mesmo. Durante as buscas, foram encontrados 60 barras de maconha.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas às medidas cabíveis ao caso.