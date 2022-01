Polícia encontra corpo de jovem de 22 anos que ligou para o pai após acidente

A jovem, que morava no município de Óleo, disse à família que iria dar uma volta na noite de segunda (10), e que logo retornaria para casa. Pouco tempo depois, o pai de Kathia recebeu uma ligação dela contando que havia sofrido um acidente.

A irmã dela, Thaimara Souza, disse que Kathia havia marcado de encontrar um morador de Iaras, mas que ele informou que ela não tinha aparecido.

“Ele até mostrou uma mensagem que Kathia enviou para ele, dizendo que estava abastecendo o carro e que logo chegaria”, disse a irmã.

A polícia está analisando imagens de câmara de segurança de um posto de combustíveis em Manduri, nas quais Kathia aparece abastecendo o carro momentos antes de desaparecer.

Ainda segundo o g1, a polícia ouviu o rapaz com quem a jovem iria se encontrar, e também o ex-namorado dela, mas eles não são considerados suspeitos.

O desaparecimento de Kathia foi registrado na terça (11), e no mesmo dia seu carro foi encontrado dentro do Rio Novo, às margens da Rodovia Vicinal Jair Gilberto Campaneti.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Águas de Santa Bárbara, com o apoio das equipes de Óleo, Manduri e Iaras. Foi feita uma perícia no local onde o carro foi encontrado e as equipes trabalham com várias linhas de investigação. A polícia também pediu a quebra do sigilo telefônico da jovem, mas seu celular não foi encontrado.

Fonte: Isto É