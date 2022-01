Polícia Civil recupera e restitui veículo furtado em Feijó

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta segunda-feira, 10, a Polícia Civil em Feijó recuperou uma motocicleta HONDA/NRX/BROS, ano 2018 que tinha sido furtada no dia 06/01/2021, de dentro da casa da vítima, no bairro do Terminal.

O trabalho investigativo da Polícia Civil localizou o veículo que estava na zona rural da cidade em uma área de mata.

O delegado Railson Ferreira que coordenou a investigação falou sobre a recuperação do bem e da sua restituição.

“Restituir o bem ao proprietário é gratificante, pois sela o compromisso da Polícia Civil com a população local em prestar o melhor serviço de investigação”, enfatizou delegado Railson Ferreira.

As investigações seguem no sentido de identificar e prender o autor e responsabilizá-lo pelo crime cometido.

