Polícia Civil prende traficante em Mâncio Lima

Na tarde desta quarta-feira, 5, a Polícia Civil prendeu A. R. de 21 anos, vulgo “Anjo das Trevas”, em posse de 37 trouxinhas de substância aparentando ser cocaína, dinheiro e celular.

De acordo com a investigação, o investigado faz parte de uma organização criminosa que age no cometimento de crime de tráfico de drogas.

O indivíduo foi preso no ramal do Feijão Insosso, área rural do município de Mâncio Lima.

Após sua prisão, a equipe policial conduziu o individuo a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre