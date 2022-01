Polícia Civil prende suspeito de estupro de duas enteadas no Bujari

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta sexta-feira, 6, a Polícia Civil no município de Bujari prendeu G. N. S. de 30 anos, investigado pelo crime de estupro.

Após tomar conhecimento dos fatos a Polícia Civil deu iníciou as investigações e colheu elementos de informação do cometimento do crime de estupro de vulnerável de duas adolescente, sendo uma de 14 e outra 15 anos.

A investigação apontou que G. N. S. , Padrasto das vítimas, é o suspeito de cometer tal crime. Segundo os elementos colhidos durante as investigações, que durou cerca de quinze dias, o investigado usava de muita violência, chegando a amarrar os braços e pés das vítimas e tapar suas bocas com suas próprias vestimentas. Além disso, espancava as adolescentes antes, durante e depois dos abusos.

Segundo as vítimas, os atos vêm ocorrendo há quase 03 anos.

De acordo com a autoridade policial, os elementos de informação são robustos e o Inquérito Policial será encaminhado ao Poder Judiciário nos próximos dias.

As vítimas foram assistidas⁷ por psicólogos e seguem sob proteção.

O suposto abusador foi preso temporariamente e encaminhado ao presídio

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre