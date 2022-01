Polícia Civil prende homem por tentativa de homicídio da ex-companheira em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (03), F.O.F, de 49 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de faca. Ele foi capturado no bairro João Eduardo I, em Rio Branco-AC.

O crime de homicídio tentado ocorreu em 26 de novembro de 2020 e o autor estava foragido sendo preso na data de hoje.

Na ocasião do crime, o investigado, arrombou uma das janelas da casa da vítima, invadindo a residência e, de posse de uma faca, efetuou diversos golpes nela, lesionando-a no queixo, seios e tórax, apenas cessando a ação criminosa quando as filhas da vítima se aproximaram e o empurraram, momento em que o agressor fugiu do local.

Após a polícia tomar conhecimento sobre o delito, foi representado a prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) após diversas buscas, conseguiu encontrar o suspeito e, no momento da abordagem, o mesmo empreendeu fuga, pulando muros e invadindo propriedades, mas a equipe conseguiu capturá-lo.

O preso foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da justiça.