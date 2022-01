Polícia Civil prende foragido da Justiça em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta terça-feira, 18, a Polícia Civil do Estado do Acre efetuou a prisão do nacional A.S.N, de 32 anos, em um endereço localizado no bairro Belo Jardim, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

A ação ocorreu após diligências efetuadas por agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas -DRACO, sendo certo, que A.S.N possui antecedentes criminais pela prática de tráfico de drogas e homicídio e estava foragido da justiça.

Há investigação em curso que apontam que o referido nacional seja integrante de organização criminosa que age no cometimento de crimes dessa natureza.

Após ser preso, o foragido foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.