PMs beijoqueiros são identificados, afastados e podem ser expulsos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dois militares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram afastados das funções, nesta quarta-feira (5/1), após o Metrópoles divulgar, com exclusividade, imagens que mostram a dupla fardada e em horário de trabalho desfrutando de momentos de intimidade com mulheres, na saída de uma balada. O flagrante aconteceu na madrugada de 31 de dezembro.

A coluna apurou que, além do Inquérito Policial Militar, a corporação instaurou um Processo Administrativo de Licenciamento (PAL). O procedimento é destinado a apurar responsabilidade de policial militar que integra o quadro de praças e pode resultar em expulsão. Os militares ainda não têm estabilidade no serviço público.

Informações obtidas pela reportagem também confirmam que o comandante do batalhão havia alertado as guarnições sobre a importância de manter a conduta durante o trabalho nas ruas. Em nota, a PMDF ressaltou “que não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de seus policiais”.

Confira, abaixo, as fotos e o vídeo do momento íntimo: