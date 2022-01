PM prende membros de facção por tráfico de drogas no Bujari

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em uma abordagem de rotina, uma equipe da Força Tática do primeiro Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu, nesta sexta-feira, 14, dois homens que comercializavam drogas em um ramal, na zona rural do município.

Com os criminosos, a guarnição encontrou dezenas de “trouxinhas” de cocaína, vários tabletes de maconha, uma quantia de mais 150 reais em notas pequenas, além de dois rádios transmissores, usados na comunicação durante a venda dos ilícitos.

Os homens também entregaram uma planta de maconha que cultivam em casa, e disseram aos policiais serem pertencentes a uma facção criminosa local. Foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia local para as providências legais.