PM do Acre prende homem com aproximadamente dois quilos e meio de folha de coca

Durante uma abordagem de rotina, guarnição do 4° Batalhão de Polícia Mlitar (4° BPM) prendeu um homem, com aproximadamente dois quilos e meio de folha de coca. O fato ocorreu no Centro, do município de Acrelândia.

As equipes conseguiram abordar um homem, que estaria transitando em um motocicleta Honda/CG 160. Na garupa do veículo, os militares constataram haver uma carga embrulhada em saco plástico preto.

Ao ser questionado sobre a embalagem, o condutor informou se tratar de folhas de coca, que ele havia conseguido na Vila Evo Morales. O homem foi preso e conduzido a Delegacia da Cidade, onde após pesagem, constatou haver 2, 45 quilos do material.