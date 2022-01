PM do Acre apreende arma de fogo e drogas no interior do Estado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante o serviço operacional desta sexta-feira, 21, guarnições do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) apreenderam uma arma de fogo e drogas. As ocorrências aconteceram nas cidades de Acrelândia e Capixaba, e quatro pessoas eforam presas.

A primeira ocorrência foi resultado de uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil no município de Acrelândia. Os policiais aprenderam 23 pedras de crack, um papelote de cocaína e material para embalo e preparo da droga, em uma residência. No local, se encontravam três pessoas adultas e um bebê de apenas 5 meses.

Na segunda ocorrência, os militares do município de Capixaba foram acionados via COPOM, para realizarem uma averiguação de ameaça. A guarnição chegou ao endereço e constatou que um cidadão estaria armado, com uma pistola 9 milímetros e que indagado sobre o porte, informou que não possuía, sendo conduzido a delegacia.

Na unidade policial, a vítima de ameaça reconheceu o cidadão, informando que estaria na conveniência com sua esposa, quando foi ameaçado pelo conduzido, que teria inclusive sacado a pistola.