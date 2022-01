Piso de bar cede e deixa pessoas feridas

Dois homens precisaram de atendimento e foram levados para um hospital de Belo Horizonte . Outros dois homens que foram avaliados no local dispensaram socorro. Quando os bombeiros chegaram, todas as vítimas já tinham conseguido sair do imóvel.

A TV Globo conversou com a filha do dono do bar, Rafaela Oliveira, que contou que o lugar é alugado e que o chão desabou após chuva forte que caiu no bairro.