PIS/Pasep: trabalhador pode consultar se tem direito e valor do abono salarial

Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao PIS/Pasep e o valor que receberão do abono salarial. A consulta pode ser feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, neste link, ou pelo telefone 158.

Os pagamentos começam em 8 de fevereiro aos profissionais do setor privado e em 15 de fevereiro aos servidores públicos. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores do setor privado, enquanto o Pasep é pago aos servidores públicos pelo Banco do Brasil.

Fonte: IstoÉ