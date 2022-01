Philippe Coutinho estreia com gol e salva Aston Villa contra United

-------- Continua depois da Publicidade--------

Convocado pelo técnico Tite na última quinta-feira (13) para os jogos da seleção brasileira contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Philippe Coutinho precisou de apenas 14 minutos em campo para dar uma resposta a quem questionava sua presença no escrete canarinho.

Coutinho estreou neste sábado (15) pelo Aston Villa em partida contra o Manchester United, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, e foi fundamental para arrancar o empate de 2 a 2. Os Red Devils venciam por 2 a 0 quando o brasileiro entrou em campo, aos 22 minutos do segundo tempo. Aos 31 minutos, ele recebeu passe, tabelou com com Chukwuemeka e, quando dominou, Fred tentou o corte. A bola sobrou nos pés de Ramsey, que diminuiu. Aos 36 minutos, foi a vez de Ramsey avançar pela esquerda e tocar para Coutinho fazer o dele e deixar tudo igual no Villa Park.

Com o resultado, o Manchester United soma 32 pontos e ocupa a sétima posição. Já o Aston Villa quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas, chegou a 23 pontos e, momentaneamente, está na 13a colocação.

A partida marcou o retorno de Philippe Coutinho ao futebol inglês. Ele pertence ao Barcelona, mas foi emprestado ao Aston Villa até o meio de 2022. Contratação mais cara da história da equipe catalã, o meio-campista não repetiu a excelente fase da época de Liverpool. Acabou sendo emprestado para o Bayern de Munique, retornou ao Barça, sofreu com lesões, e não estava sendo aproveitado entre os titulares.

A convocação de Coutinho por Tite foi bastante questionada nos últimos dias, principalmente pela falta de ritmo de jogo e por não estar em sua melhor forma física. O técnico, no entanto, aposta no jogador, um dos principais na campanha de classificação para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O Brasil enfrenta o Equador no dia 27 de janeiro, em Quito; e o Paraguai, dia 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.