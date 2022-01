Pfizer diz que pílula anticovid funciona contra a ômicron

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Pfizer BioNTech publicou na última 3ª feira (18.jan.2021) os resultados da eficácia in vitro da pílula anticovid desenvolvida pela farmacêutica. Na pesquisa, a empresa diz que o remédio conseguiu inibir o agravamento de casos mesmo em pacientes infectados pela variante ômicron.

A administração da pílula é recomendada a pacientes já infectados que apresentam quadros leves ou moderados. O remédio funciona como inibidor de uma enzima que o coronavírus precisa replicar.

“Esses dados sugerem que nossa terapia oral com COVID-19 pode ser uma ferramenta importante e eficaz em nossa batalha contínua contra esse vírus devastador e as variantes atuais de preocupação, incluindo o ômicron altamente transmissível, as descobertas in vitro continuarão a ser validadas”, disse Mikael Dolsten, diretor científico da Pfizer.

Aprovação

Reino Unido e EUA aprovaram o uso do medicamento em dezembro de 2021. O Canadá na última 2ª (17.jan.2022).

No Brasil, a Pfizer deve pedir o registro do medicamento Paxlovid, pílula antiviral contra a covid-19, na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nas próximas semanas. A informação é do Globo.

Fonte: Poder360