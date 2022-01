Petrobras anuncia primeiro aumento do ano nos preços da gasolina e do diesel

-------- Continua depois da Publicidade--------

O primeiro reajuste de 2022 no preço de venda dos combustíveis para as distribuidoras foi anunciado pela Petrobras nesta terça-feira (11). Com isso, a gasolina e o diesel terão novos valores a partir desta quart (12). O último aumento aconteceu no dia 26 de outubro.

A alteração fará o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras aumentar de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Já o diesel passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro.

“Após 77 dias sem aumentos, a partir de amanhã 12/01/2022, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras”, anunciou a empresa.