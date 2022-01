Pessoas com mais de 30 espetadas triplas têm taxas de infecção mais altas do que as não espetadas

-------- Continua depois da Publicidade--------

O relatório de vigilância de vacinas da UKHSA desta semana chegou – e esta semana há uma mudança. Na (in)famosa Tabela 12, que mostra as taxas de infecções, mortes e hospitalizações por 100.000 por estado de vacinação, os dados de repente mudaram para taxas de administração de doses triplas em vez de duas ou mais doses, o que significa que não temos mais continuidade com nossos dados anteriores. A mudança foi tão repentina que o próprio relatório não a acompanhou, e as notas sob a mesa ainda dizem que as taxas são para ‘pessoas que receberam duas doses de uma vacina Covid-19 ou em pessoas que não receberam uma vacina. Vacina para o covid19’.

A mudança significa que temos que reiniciar nossas comparações semana a semana, de modo que as taxas de infecção por idade para esse período são mostradas acima e os números não ajustados de eficácia da vacina abaixo.

Abaixo está como o total de infecções relatadas para o período se divide por estado de vacinação (neste gráfico, vacinado significa uma ou mais doses). Embora o gráfico não leve em consideração os diferentes números de pessoas vacinadas e não vacinadas, com mais de 70% das infecções nos vacinados, mostra que o surto é predominantemente em pessoas vacinadas.

Abaixo está como nosso gráfico anterior ficaria se apenas adicionassemos os novos dados, mas a tendência na semana passada é obviamente absurda, pois eles mudaram os parâmetros. Ainda assim, dá uma indicação da diferença entre o jab duplo e triplo, e observe que todos, exceto os menores de 30 anos, ainda são negativos (significando taxas de infecção mais altas nos vacinados do que nos não vacinados), e os menores de 30 anos ainda são baixos. Além disso, os maiores de 70 anos declinaram desde a semana passada, apesar da mudança para apenas jab triplo. Faz você se perguntar o que os dados para duas ou mais doses teriam mostrado.

A eficácia negativa nos dados brutos aqui está sendo vista em outros lugares, inclusive na Escócia , Ontário e Islândia , e a UKHSA deve investigar esse fenômeno impressionante adequadamente, quantificando os possíveis fatores de confusão e produzindo estimativas ajustadas a partir dos dados.

Em vez disso, a agência continua a insistir, ridiculamente, que “a comparação das taxas de casos entre populações vacinadas e não vacinadas não deve ser usada para estimar a eficácia da vacina contra a infecção por Covid-19”. (Uma nova ‘ verificação de fatos ‘ da Full Fatuous até apareceu para enfatizar o ponto novamente.) Mas essa é uma posição insustentável – é claro que a eficácia da vacina pode ser estimada pela ‘comparação das taxas de casos entre populações vacinadas e não vacinadas’ – e como eu anotado em um post anterior, isso é demonstrado mais uma vez pelo CDC dos EUA, que acaba de publicar um relatório estimando as taxas de risco (uma quantidade equivalente à eficácia da vacina) fazendo exatamente isso. Além disso, embora o estudo do CDC tenha controlado a infecção anterior e ajustado para a idade, considerou os vieses de outros fatores de confusão em potencial como ‘mínimos’. Isso mostra as desculpas da UKHSA para o que elas são, e elas não devem mais ser aceitas.

Para completar, aqui estão os gráficos de hospitalizações e mortes, embora novamente o aumento acentuado desta semana seja um artefato devido à mudança para apenas o golpe triplo. A estimativa oficial do relatório UKHSA da eficácia da vacina para a dose dupla contra a hospitalização da Omicron após seis meses é de 30-55 por cento.

Stop Press : Eugyppius baseia-se nos dados do relatório da semana passada para estimar os dados ausentes desta semana e chega à conclusão de que o grupo de apenas duas doses tem taxas de mortalidade por Covid muito mais altas do que os não vacinados. Isso é preocupante, pois o relatório afirma que o alto risco é priorizado para reforços, o que significa que a taxa de mortalidade na população restante com apenas duas doses deve ser baixa, não alta.

Isso apareceu no Daily Skeptic em 20 de janeiro de 2021 e é republicado com permissão.