Pessoa mais velha do mundo faz 119 anos lúcida e conta segredo

Imagina chegar aos 119 anos lúcida (o). A pessoa mais velha do mundo, a japonesa Kane Tanaka, conseguiu!! Ela fez aniversário neste domingo, dia 2 de janeiro e posou para fotos fazendo sinal da paz e amor!

A notícia boa foi dada pela bisneta dela nas redes sociais: “Grande conquista. Chegou aos 119 anos”, escreveu Junko no Twitter. “Continue a viver a vida com alegria e em plenitude”

E a família revelou o segredo da bisa para chegar lúcida aos 119 anos: exercícios de matemática e estímulos à curiosidade são responsáveis pela sanidade da mulher mais velha do mundo, dizem os parentes.

“Posso ser tendenciosa porque sou parente dela, mas acho incrível (a vitalidade de Kane) – eu queria compartilhar isso com o mundo para que as pessoas se sintam inspiradas e sintam sua alegria”, disse Junko.

A longa vida de Kane

Nascida em 1903, Kane se casou com o proprietário de uma loja de arroz aos 19 anos. Ela trabalhou na loja da família até os 103 anos.

A anciã viveu uma série de eventos históricos, sobrevivendo a duas guerras mundiais e à gripe espanhola de 1918. Sua vida abrangeu 49 Jogos Olímpicos de verão e inverno.

“Não me lembro dela falando muito sobre o passado… Ela pensa muito no futuro – ela realmente gosta de viver no presente”, disse o neto de Kane, Eiji Tanaka, à CNN no ano passado.

A pessoa mais velha do mundo está morando em uma casa de repouso no município de Fukuoka, no Japão.

Kane, que foi reconhecida pelo Guinness Book em 2019 como a pessoa viva mais velha do mundo, recebeu mensagens de parabéns de usuários do Twitter em seu aniversário.

“É incrível que aos 119 anos ela possa olhar diretamente para a câmera e fazer um sinal de paz”, disse o usuário do Twitter @TuNatoron.

“Parabéns!! Por favor, mantenha-se sempre saudável”, disse Mee-san, outro usuário do Twitter.

Homem mais velho do mundo

Em setembro de 2021, o espanhol Saturnino de la Fuente García se tornou o homem vivo mais velho, aos 112 anos. Ele nasceu em 1909, trabalhou como sapateiro e resistiu à Guerra Civil Espanhola.

Saturnino disse que o segredo para uma vida longa é: “Uma vida tranquila … e sem machucar ninguém”, segundo um comunicado do Guinness enviado à imprensa.

Com informações da CNN