Pescoço de pato com cabeça no cardápio em restaurante chique causa choque

O restaurante Western’s Laundry se tornou um dos locais mais queridinhos de Londres a partir de sua fundação, em 2017. Com a promessa de ser um espaço de alta culinária com preço acessível, o estabelecimento foi descrito várias vezes como um “protesto de classe” ao oferecer comidas teoricamente chiques – para o nível da culinária britânica – por um valor possível para os londrinos.

Entretanto, uma recente criação do Western’s Laundry causou choque e horror no Instagram. O novo prato da casa é o pescoço de pato recheado, servido com batatas Anna, repolho e bacon. Entretanto, o prato surpreendeu por conta de sua aparência: segundo uma foto postada na própria rede social do estabelecimento, o pescoço do pato é servido junto com a cabeça do animal.

O pescoço de pato recheado é relativamente comum no cardápio de restaurantes do Reino Unido. A manutenção da cabeça do animal no prato, contudo, assustou muitos clientes do Western’s Laundry nas redes sociais, que comentaram: “Não, para mim esse é o limite”.

O Western’s Laundry quis transformar a imagem da carnificina em algum tipo de protesto: “Nós honramos a vida dos animais que cozinhamos utilizando todas as suas partes. Muito desperdício é criado pelo indústria alimentícia ao comprar apenas carnes nobres, o que causa o descarte de partes boas e saborosas dos animais que comemos diariamente”, disse o restaurante.

No sudoeste da França, existe uma preparação de pescoço da ave que envolve a feitura de uma salsicha com a pele do pescoço de pato. Essas salsichas são inclusive comercializadas na forma de enlatados e consumidas como aperitivos.

No Twitter, uma usuária ativista do vegetarianismo acha que o escândalo sobre o prato reside na hipocrisia dos consumidores de carne. “A salsicha é exatamente igual o pescoço recheado. Ela só aceitável porque está sem a cabeça e, portanto, a matança está escondida. O problema reside no fato justamente de que quem come carne está tão desligado do que eles estão realmente consumindo que não enxergam a realidade dos fatos”, disse.O prato custa 26 libras esterlinas, algo próximo de R$ 200 na cotação atual.

Informações : MSN