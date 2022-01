PERIGO: 5 servidores do CRAS testam positivo para covid-19 e quem teve contato com eles continua trabalhando

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma denúncia anônima chegou a redação do Ecos da Notícia informando que dos 19 funcionários, que trabalham no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS do bairro Tancredo Neves, cinco testaram positivo para covid.

Ainda segundo a denúncia, os servidores que tiveram contato direto com os infectados não foram afastados e continuam indo para a unidade.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da prefeitura e foi informada que a vigilância sanitária foi até o local e deu as devidas orientações que já estão sendo colocadas em prática.

“Esses que testaram negativo podem manifestar sintomas daqui alguns dias e podem ser responsáveis direto pela proliferação do vírus”, disse o denunciante.

De acordo com orientações, o local em que um funcionário testar positivo recomenda-se que os demais, que tiveram contato direto com o infectado, sejam afastados e os que não tiveram continuem a rotina no ambiente de trabalho tomando os devidos cuidados.