Pelo menos nove pessoas morrem após descarrilamento de trem

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 36 ficaram feridas depois que um trem de passageiros descarrilou no leste da Índia nesta quinta-feira (13), segundo a Indian Railways.

O porta-voz da operado ferroviária, Rajesh Bajpai, disse que quatro dos 12 vagões do trem expresso saíram dos trilhos. “Parece que não há mais pessoas presas nos vagões”, disse outro porta-voz, Gurmeet Kaur. Os trabalhadores estavam restaurando a pista para permitir a passagem de outros trens, acrescentou.

As avaliações iniciais sugerem que houve uma rachadura nos trilhos, informou a afiliada da CNN News-18 , citando autoridades locaisA ministra-chefe do estado onde o acidnete ocorreu, Mamata Banerjee, disse estar “profundamente preocupada ao saber do trágico acidente”. “Os feridos receberão atendimento médico o mais rápido possível”, escreveu ela nas redes sociais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que seus “pensamentos estão com as famílias enlutadas” e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

A extensa rede ferroviária da Índia sofre com infraestrutura envelhecida e manutenção precária – fatores que muitas vezes são responsáveis ​​por acidentes.

Em 2020, quase 12.000 pessoas morreram em mais de 13.000 acidentes de trem em todo o país, de acordo com um relatório do ano passado do National Crime Records Bureau (NCRB).

Um dos incidentes mais mortais dos últimos anos ocorreu em novembro de 2016, quando mais de 140 pessoas morreram depois que vários vagões de trem descarrilaram no norte do estado de Uttar Pradesh.

Em novembro seguinte, pelo menos 39 pessoas morreram e outras 50 ficaram gravemente feridas em um descarrilamento de trem no estado de Andhra Pradesh, no sul do país. Fonte: CNN