Pedro Bial é barrado de entrar na Globo e emissora desiste de programa de estúdio após anos

Pedro Bial não volta ao estúdios Globo

Pedro Bial deixou o Big Brother Brasil há uns anos para se dedicar a novos projetos. Com isso nasceu o Conversa com Bial. Mas, com o início da pandemia, ele foi arrancado dos estúdios e precisou se adaptar.

Após um tempo fora do ar, até a Globo se ajustar sobre a pandemia, ele retornou de forma online. E assim seguiu suas temporadas de programa. Mas, após fim da última temporada, não se sabia o que a Globo faria com o apresentador.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, colunista do R7, Pedro Bial não volta para o estúdios, mas o Conversa com Bial volta a programação em mais uma temporada de forma remota. Dessa maneira, a interação seguirá através de telas de computadores.

No ar desde 2017 na vaga que era do Programa do Jô, o Conversa com Bial não tem lá muita audiência, mas é um programa estável, que segura o que pode no horário que está no ar. Apesar da qualidade dos assuntos abordados e forma primorosa pelo apresentador, o público brasileiro não parece se interessar pelo conteúdo.

POLÊMICA NO CONVERSA

Xuxa reencontrou uma figura marcante em sua vida pessoal e profissional. Nesta segunda-feira, dia 6, saiu uma foto da famosa com o ex-ator mirim com quem gravou uma cena de sexo há mais de três décadas.

Marcelo Ribeiro foi protagonista ao lado dela no filme “Amor Estranho Amor”, de 1982. Pedro Bial, então, os reuniu, 31 anos depois, para falarem sobre esse trabalho.

Nas redes sociais, a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, mostrou uma foto dos dois com Pedro Bial. O veterano, para quem não sabe, está produzindo um documentário sobre a vida da apresentadora, que deverá sair em 2022. Segundo a repórter que teve acesso ao conteúdo, o projeto “promete”!

Marcelo Ribeiro também seguiu carreira artística, mas em outro ramo: o pornô. Ele chegou a gravar diversos filmes eróticos pela conhecida produtora da marca Brasileirinhas.