Pedestre escapa por pouco de ser atropelado em acidente; Assista

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma cena inusitada foi registrada por câmeras de segurança uma residência no Setor Jardim Vila Boa, região sudoeste de Goiânia. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira (6) na Avenida Olavo Bilac por volta das 22h30. Na ocasião um homem que andava a pé escapou por pouco de ser atropelado de um carro que seguia desgovernado pela rua.

No vídeo é possível visualizar que o homem seguia a pé sozinho pela rua. No momento em que ele atravessava a rua um carro veio em alta velocidade e desgovernado. O veículo bateu em uma placa de trânsito, se chocou contra a parede e voltou, quase acertando o pedestre. Ele conseguiu se esquivar no último instante antes de ser atingido.