PC INVESTIGA: Idosa é encontrada morta em apartamento; dinheiro e celular desaparecem

A Polícia Civil está investigando a morte da idosa Izabel Lopes Maciel, 71, nesta terça-feira (18) em um apartamento do condomínio Cidade de Todos IX, que fica localizado na Rua Osvaldo Ribeiro, bairro Socialista, na zona Leste de Porto Velho (RO).

A idosa foi encontrada morta no quarto do imóvel ao lado de uma alça de bolsa feminina enrolada no pescoço dela.

A filha da vítima disse que foi até o imóvel com o marido buscar a mãe para ir fazer um exame.

A mulher de 50 anos contou que chamou a mãe e logo depois percebeu que a porta estava apenas encostada.

Em seguida ao entrar, a filha se deparou com a mãe morta. A mulher relatou ainda que sentiu falta do aparelho celular e a quantia de R$ 270,00 que a mãe dela tinha.

Após os trabalhos da Perícia Criminal, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e exames irão apontar se a mulher morreu por enforcamento ou estrangulamento.