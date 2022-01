Pastora posa com roupa provocante e internautas apontam : “As irmãs do círculo de oração estão diferentes”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sabe quando até na fé a sensualidade está presente? Mulheres ficam lindas em roupas sensuais, porém, quando são mulheres “de fé” os dedos para apontarem são muitos! Nessa virada de ano, a pastora Gabriella Lacerda, esposa do também pastor David Lacerda, da IPTM (Igreja Pentecostal Tempo de Milagre) virou o ano provocante. A pastora causou polêmica na internet ao surgir para as festas de fim de ano usando roupas ousadas e com transparência.

Nos comentários, seguidores fizeram questionamentos: “as irmãs do círculo de oração estão diferentes”, apontou um.

“A vida e feita de ciclos, ciclos se abre e ciclos se fecham, pessoas vão e pessoas veem, não posso chorar pelos que se foram, afinal eles estão dando espaço para os que estão chegando. Gratidão por tudo que aconteceu no ano que se passou, Mas agora ele é passado, vivendo o novo de Deus”, escreveu Leonardo na legenda de uma das fotos com Gabriella.

“Gente cadê a decência da mulher do pastor, de certo que, roupa não é garantia de salvação, mas essa mulher está “ENVERGONHANDO” o evangelho cristão. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos!”, disse outro seguidor.