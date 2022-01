Passageira expulsa mulher de metrô por não usar máscara e é aplaudida

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher expulsou uma outra passageira de um vagão do metrô da Linha 1-Azul, em São Paulo, pelo fato dela não estar usando máscara e se recusar a descer do trem. As informações são do UOL.

O caso aconteceu entre as estações Santana e Carandiru, na zona norte, e o vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais. O item de proteção é obrigatório no transporte coletivo para conter a disseminação da Covid-19.

As duas mulheres estão sentadas em lados opostos no vagão e discutem por conta da falta de uso da máscara de uma delas. A que está sem máscara diz que não vai descer no vagão, apenas na estação em que ela já desceria.

Assim que o trem para e abre a porta, a outra mulher joga as coisas da passageira sem máscara para fora do trem, e depois impede que ela volte para dentro do vagão.

Após o metrô fechar as portas, os outros passageiros que apenas acompanhavam a discussão começam a rir e a aplaudir a atitude da mulher que expulsou a outra.

As duas passageiras não foram identificadas, mas, segundo o autor da publicação do vídeo, a que expulsa a outra do trem se identificou como enfermeira.

O Metrô informou que não houve reclamação ou registro da confusão, e disse que há uma opção em seu aplicativo para comunicar rapidamente sobre passageiros que não usam máscara.

Veja o vídeo abaixo.

Fonte: Isto É