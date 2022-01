Participante de programa de Luciano Huck esculacha Fernanda Montenegro e expõe o que ela fez: “Não gosto”

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com participante, Fernanda Montenegro não deu atenção para ele

Um ex-participante do Soletandro, quadro do Luciano Huck, revelou que não gosta de Fernanda Montenegro.

Em suma, o rapaz revelou por meio do Twitter que a atriz da Globo não foi nada simpática com ele.

Na época, o menino possuía 12 anos quando viu Fernanda Montenegro nos estúdios da emissora carioca.

“Eu não gosto da Fernanda Montenegro por motivos de: quando tinha 12 anos e fui para o Soletrando, eu e as 26 crianças vimos ela naquele carro de golfe do Projac”, começou o menino do quadro de Luciano Huck.

RAPAZ AFIRMA NÃO GOSTAR DA ARTISTA

Na sequência, o rapaz afirmou que Fernanda Montenegro fugiu dele e seus amigos, que estavam eufóricos para conhece-lá.

CONTRA O QUE ATRIZ FEZ

Isso porque, a atriz da Globo ficou assustada com o rapaz do quadro de Luciano Huck.

“Fomos atrás dela gritando por ela”, disse ele, que detonou o que a atriz fez: “Ela olhou pra trás e simplesmente disse para o motorista: ‘Acelera, acelera!’”.

No entanto, mesmo com a mágoa, o rapaz diz que entende a postura de Fernanda Montenegro.

“Hoje, não julgo ela. Mas tenho o pé atrás com ela desde então”, manifestou o rapaz. Sendo assim, a publicação do menino do quadro do Luciano Huck acabou viralizando na web.

Nos comentários, os fãs de Fernanda Montenegro apoiaram sua atitude. “Tá certa ela. Melhor do que mandar dar ré”, disse um dos comentários.

“Nem parece a mesma pessoa que deixou minha prima entrar com ela no tapete vermelho do festival de cinema de Gramado”, afirmou outro.

“Quase trinta crianças correndo atrás de você gritando seu nome. Esperta ela em pedir para acelerar”, disse um terceiro, dando razão à Fernanda Montenegro. “Eu faria o mesmo com 2 crianças. Imagine com 30!”, expôs mais um.

ATRIZ SURGE EM VÍDEO COM ALICE

E por falar em Fernanda Montenegro, no final do ano de 2021, a artista surgiu ao lado Alice durante uma campanha publicitária.

No vídeo do comercial, Fernanda Montenegro repete as palavras que Alice faz e já no final do vídeo, a atriz fica bem emocionada e e a menina ainda manda um beijo com as mãos.

“Respeito. Esperança. Humanidade. Amor entre as pessoas”, disse Alice enquanto a atriz repetia a mesma coisa.

Ah, isso muda o mundo! Quem te ensinou, minha filha? Quem?”, pergunta a atriz. E logo em seguida, Aline responde: “A vida!”.