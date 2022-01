Parentes choram morte de família inteira em acidente

-------- Continua depois da Publicidade--------

Parentes das vítimas de um acidente que matou pai, mãe e três filhas no Paraná, nesta quarta-feira, usaram as redes sociais para lamentar as perdas. Em uma das postagens, uma irmã do motorista Dislei Martins Ramos compartilhou um vídeo no qual o homem de 39 anos fala em “valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas”.

Ramos dirigia seu caminhão no momento do acidente. Com ele estavam sua mulher, Geisebel Pereira de Souza, de 33 anos, e as três filhas do casal: Rebeca Souza Martins, de 2; Amanda Priscila Souza, de 9; e Anna Luiza Souza Martins, de 12.

O veículo carregado de fertilizantes saiu da pista na BR-376, no município de Palmeira, e capotou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os cinco ocupantes do caminhão foram ejetados, ficaram embaixo da carga e morreram no local.

Valrirene Ramos, irmã do caminhoneiro, compartilhou uma mensagem no Facebook. O vídeo mostra o motorista falando sobre a valorização das pessoas enquanto elas estão ao seu lado, porque após a morte ficam só as lembranças.

— Quero gravar esse vídeo para que vocês guardem a recordação. A gente sabe que aqui nessa Terra somos passageiros, somos pessoas que vêm e vão — disse Ramos. — Infelizmente a dor da perda é muito grande e ninguém quer aceitar. Mas fica a minha dica: eu amo todos vocês independente do que seja, minha família em geral, eu amo todos — acrescentou.

Na publicação, Valdirene elogia o caminhoneiro. “Que mensagem linda, meu Deus… Estamos arrasados… Descanse em paz meu irmão”, escreveu.

Nayange Ramos, sobrinha do motorista, também usou as redes sociais para homenagear os parentes mortos. “Que Deus, na sua infinita bondade, nos dê força. Não está sendo fácil perder todos vocês de uma única vez. Descansem em paz”, escreveu.

Uma outra sobrinha do caminhoneiro, Raysa Ramos, agradeceu o tio por ter formado “uma família maravilhosa”. “Hoje o céu está em festa, os anjos estão comemorando a chegada de vocês aí no céu. Aqui a gente vai seguir firme e forte e sempre”, diz o texto.

A família morta no acidente era de Rondonópolis, em Mato Grosso. Eles tinham viajado para Santa Catarina, onde Ramos entregaria uma carga de fertilizantes. Como as crianças estavam em período de férias, o caminhoneiro decidiu viajar com a mulher e as filhas para levá-las à praia.

