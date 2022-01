PARCERIA Governador recebe garantia de apoio do presidente da Câmara Federal para o Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em Brasília, o governador Gladson Cameli reuniu-se nesta terça-feira, 25, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele foi solicitar apoio para que o Acre possa enfrentar as dificuldades, como a evolução da variante Ômicron, da covid-19, e garantir a continuidade dos avanços nas melhorias para o estado.

Gladson Cameli destacou o apoio da bancada de parlamentares federais do Acre para este propósito e a importância de também contar com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados neste sentido.

“Para o Acre, o seu apoio faz muita diferença, porque vem do líder dessa Casa tão importante para o país, que é a Câmara dos Deputados”, ressaltou Cameli, que tem 12 anos de experiência parlamentar como deputado federal e senador da República.

O governador também ressaltou o apoio recebido do governo federal, lembrando que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, o qual segundo ele: “sempre tem trabalhado, juntamente com a bancada federal do estado, pelo sucesso das ações do governo, especialmente no Acre, possibilitando que seus benefícios cheguem à população”.

Arthur Lira, que é correligionário de Gladson Cameli, garantiu ao governador que ele conta com o seu apoio em todas as iniciativas que possam beneficiar o estado. “No que depender de mim, estou pronto para contribuir com o Acre e para o sucesso da sua gestão”, garantiu.

O encontro com Arthur Lira faz parte de uma série de reuniões que o governador manterá em Brasília, em busca de apoios e recursos para o Acre.