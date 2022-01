Parceria entre Prefeitura de Sena Madureira e Ufac garante implantação de curso de Pedagogia no município

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma parceria entre a Prefeitura de Sena Madureira e a Universidade Federal do Acre (UFAC), viabilizou a implantação de mais um curso na área de Pedagogia para os moradores do município, através de recursos destinados pelo ex-deputado federal Henrique Afonso.

A cerimônia de aula inaugural ocorreu no Núcleo da Ufac em Sena Madureira, e contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), da Reitora da Ufac, Guida Aquino, do Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, do vice-reitor da Ufac, Josimar Batista, da Coordenadora do Núcleo da Ufac de Sena Madureira, Alcileide Miranda, e demais representantes da instituição de ensino superior. As aulas iniciam ainda nesta segunda-feira (03) no período da tarde.

O Prefeito Mazinho Serafim destacou a implantação de mais esse curso superior na cidade, e reforçou a importância da parceria entre a gestão municipal e a Ufac. “Hoje é um dia importante, pois esse curso de Pedagogia vai garantir a oportunidade para os moradores obterem uma formação superior. Agradeço a Reitora Guida Aquino por firmar mais essa parceria com a Prefeitura, o fortalecimento da educação é uma das principais pautas da nossa gestão”, disse.

A Reitora da Ufac, Guida Aquino, também falou sobre a implantação do novo curso no vale do Iaco. “É uma grande alegria poder trazer mais esse curso de Pedagogia para Sena Madureira. Externo minha gratidão ao Prefeito Mazinho Serafim e toda sua equipe por nos dar todo o suporte. O desejo da UFAC é de está presente em todos os municípios para oportunizar as pessoas a ingressarem em um curso superior”, frisou.