Parcela do FPM cai nas contas das prefeituras do Acre a partir de hoje: Veja os valores por município

Já estão nas contas das prefeituras, a partir de hoje (10), parcelas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os valores foram divulgados pelo Governo Federal e contemplam a maioria das cidades acreanas.

Na planilha recebida pelo AcreNews, não foi informado o valor da parcela destinada à capital, Rio Branco. Por enquanto, a cidade de Cruzeiro do Sul, localizada no vale do Juruá, recebe a maior fatia: R$ 1.380.943,18.

Já Sena Madureira: R$ 986.387,98. Tarauacá vem em seguida com R$ 887.110,39 e Feijó com R$ 789.110,39.

As cidades de Porto Acre, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Marechal Thaumaturgo, Brasiléia, Senador Guiomard, Xapuri e Plácido de Castro, cada uma, tem o valor da parcela em R$ 591.832,79.

Acrelândia receberá R$ 499.193,99. Capixaba, Bujari, Porto Walter R$ 394.555,19. Por fim, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Jordão receberão, cada um, o montante de R$ 295.916,39.

No ano passado, de acordo com o Governo Federal, o Acre recebeu R$ 24.396.564,65. Valor um pouco inferior aos outros anos. Vale destacar que a pandemia da Covid-19, que surgiu em 2020, foi um dos fatores que levaram a uma diminuição de arrecadação, pois a maior parte dos estabelecimentos e comércio em geral precisou fechar durante alguns meses e a reabertura foi realizada de forma lenta.