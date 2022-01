Paolla Oliveira ‘invade’ show e dança com Diogo Nogueira em Noronha

-------- Continua depois da Publicidade--------

2022 começou muito bem para um dos grandes casais do momento: a atriz Paolla Oliveira, 39 anos, e o cantor Diogo Nogueira, 40.

Não contente em passar a virada do ano juntinho com o amado em Fernando de Noronha, a musa das novelas globais fez questão de marcar presença no palco do Réveillon do Zé Maria, evento em que ele se apresentou ontem.

Filmagens divulgadas na rede social Instagram mostra quando Paolla surge em cena durante a performance do sambista – que adora a ‘visita-surpresa’ e convida a plateia a ovacioná-la. “Bate a palma pra ela”, pede o sambista apaixonado.

Em outro momento da gravação, é possível ver Paolla dançando ‘coladinha’ com Diogo, para delírio dos fãs do casal.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram namoro em julho de 2021. Apaixonado, o sambista escreveu para ela a canção “Flor de Caña”, lançada em outubro.

Com informações do UOL