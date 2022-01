Paolla Oliveira dá entrevista exclusiva na Globo e revela a rotina com o namorado Diogo Nogueira

-------- Continua depois da Publicidade--------

A atriz Paolla Oliveira dá entrevista na Globo e revela segredos de seu romance com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, sem dúvidas, foram um dos casais do ano de 2021! Sempre muito fofos um com o outro, mostrando sempre em público que vão muito bem, parece que os dois deram certo e a gente está torcendo para que perpetue a união do casal.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira sempre contam aos seus fãs seus momentos românticos, mas é aquela pergunta que viralizou em 2021: “E fora dos Stories, tá tudo bem?”. Pois é, para desmistificar que sejam apenas aparências, a loirona concedeu uma entrevista ao “É de Casa”, da TV Globo, na manhã de Ano Novo, dia 01 de Janeiro de 2022.

Paolla Oliveira revelou algumas curiosidades da vida do casal, incluindo, que nem sempre tudo é cor-de-rosa, há seus momentos monótonos e de tédio. Faz parte, Paolla, a gente te entende.

Na entrevista de Paolla Oliveira concedida à Ana Furtado, apresentadora do “É de Casa”, a atriz contou que Diogo Nogueira curte se desligar do mundo a sua volta muitas vezes para recuperar os ânimos, afinal de contas, ele arrasa nos palcos e isso exige muito preparo físico e emocional. Quando isso acontece, a atriz revela que fica com ele descansando a mente e recuperando o fôlego ao lado do amado.

Paolla Oliveira declarou na entrevista que ela e Diogo Nogueira curtem ficar no “modo avião”, função usada nos celulares para não receber dados. “Ele tem no palco uma energia, mas às vezes ele gosta de ficar em modo avião. Fala ‘eu não queria fazer nada’. É um desgaste muito grande fazer show. Às vezes a gente fica em modo avião, só a gente”, revelou a atriz para Ana Furtado.

Paolla Oliveira também contou detalhes do seu próximo trabalho nas telinhas. Sabemos que ela vai dar vida a uma perosnagem na nova novela da TV Globo, “Cara e Coragem”, de Claudia Souto, que vai substituir “Quanto mais vida, melhor!” no horário das sete da noite. A atriz vai viver uma dublê, então a preparação física da artista está a toda. Ela curte fazer trabalhos físicos e desafiadores em sua carreira. “Uma mocinha que tem dois filhos, batalhadora, uma dublê. Veja bem, vou eu de novo em ação. Relembrando os tempos de Jeiza”, contou a atriz comparando o desafio ao da personagem de “A Força do Querer”, onde ela vivia uma policial linha dura.

Completamente apaixonado por ela

Diogo Nogueira está apaixonado pela namorada famosa. Ele foi até suas redes sociais para publicar um vídeo falando da música “Flor de Caña”, composta em homenagem a sua amada, Paolla Oliveira. “Uma das maiores atrizes desse país, que eu já admirava muito antes da gente se conhecer pessoalmente, de verdade. Ela tem uma essência, uma verdade, uma essência, uma pureza que me deixou tonto e isso é maravilhoso”, declarou o sambista a sua escolhida.

Em alguns trechos da canção de Diogo Nogueira, a letra faz alusão a namorada: “Um raio de sol invadiu minha casa/ Um anjo sem asa/ a Bela e a fera (…) A mais bonita é ela. Enredo do samba”.