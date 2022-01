PÂNICO – Carro com explosivos é localizado em Rondônia e polícia aciona esquadrão antibomba

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência no Setor 2 do município de Ariquemes na quinta-feira (20). Um veículo abandonado estava com explosivos no interior.

De acordo com as informações, os policiais foram acionados para verificar um veículo abandonado. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o veículo que tinha em seu interior explosivos.

A equipe do esquadrão antibomba de Porto Velho se deslocaram até o município de Ariquemes e o local foi todo isolado. Moradores afirmaram que o veículo estava abandonado desde segunda-feira.

O objetos foram removido de dentro do veículo e um buraco cavado, para fazer a detonação do material. Segundo a polícia, o veículo de placa de Rio Branco recentemente consta como vendido, porém o atual proprietário ainda não tinha realizado a transferência.

Fonte – Anderson Nascimento – Newsrondonia