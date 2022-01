Pai passa com trator por cima da cabeça do próprio filho acidentalmente em Ariquemes, RO

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pai e filho estavam espalhando veneno por uma propriedade rural no momento do acidente. Uma testemunha relatou que o pai passou um tempo abraçado ao corpo do filho antes conseguir pedir ajuda.

Adolescente morre ao ser atropelado por trator na Zona Rural de Ariquemes

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado acidentalmente pelo próprio pai, na zona rural de Ariquemes (RO). O caso aconteceu na tarde da sexta-feira (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, pai e filho estavam espalhando veneno em uma propriedade rural, quando em determinado momento o adolescente teria escorregado do trator e caído próximo ao pneu traseiro. O veículo acabou passando por cima da cabeça dele.

Um jovem de 18 anos, que estava no mesmo trator ajudando no trabalho, relatou à polícia que estava do lado oposto onde o adolescente estava sentado e não viu como ele escorregou. A testemunha relatou também que tentou chamar alguém depois do acidente, mas não conseguiu e voltou até o local para avisar.

Segundo depoimento, o pai passou um tempo abraçado ao corpo do filho antes conseguiu sair para pedir ajuda.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local e constatou o óbito do adolescente. Após os trabalhos de perícia no local, o corpo foi removido por um carro funerário.

De acordo com a Polícia, o pai não foi preso em preso em flagrante porque permaneceu no local e prestou toda assistência que a equipe policial e a equipe do Samu necessitaram. O caso segue sendo investigado.