Pai mostra Fusca a filho cego e vídeo bate 1 milhão nas redes

O vídeo de um pai idoso mostrando um Fusca para o filho cego está comovendo corações e bateu mais de 1 milhão de visualizações na internet. (assista abaixo)

As imagens foram gravadas em Santos, no litoral Sul de São Paulo, pelo dono do carro, que ficou surpreso e emocionado ao presenciar a cena. No vídeo, o pai mostra detalhes do automóvel para filho cego tatear, com todo carinho e cuidado.

“Confesso que meus olhos lacrimejaram vendo essa cena. Tocou no Fusca em todos os detalhes, mala, prancha, vidros, lanternas, faróis, maçanetas, etc. Só consegui filmar o final. Quais são mesmo os seus problemas? Se não pode ver, sinta”, escreveu o dono do Fusca na legenda do vídeo postado no Instagram.

A gravação viralizou

As imagens foram feitas pelo engenheiro de segurança do trabalho Renan Dias, de 35 anos, que sempre faz passeios com seu Fusca ano 70 pela cidade.

No dia em que gravou o vídeo, ele estava sentado nas muretas da Ponta da Praia quando chegaram o autônomo José Roberto Fiori, de 63 anos, e o filho, José Roberto Fiori Júnior, de 32, que é apaixonado por carros.

Após fazer as imagens, Renan Dias postou o vídeo no Instagram. Em poucos dias, a publicação bateu mais de 1 milhão de visualizações.

E o que mais chamou a atenção dele foi que o rapaz estava com um carrinho na mão, além do cuidado do idoso para destacar os detalhes do Fusca ao filho.

“Eu achei legal a cena, ele enxergou com as mãos. Também me chamou a atenção que ele estava com um carrinho na mão, e a paciência do pai de mostrar o carro todinho. O vídeo acabou bombando, e consegui localizar o pai do menino. Estamos combinando de eles darem uma volta no Fusca”, contou Renan ao G1.

Reforma do Fusca

O pai disse que o filho, antes de perder a visão, tinha um Fusca 68, mas o carro agora precisa de reforma.

“Começamos a marcar o Luciano Huck e o Marcos Mion para tentar ajudar, porque o menino é apaixonado por carros”, disse Renan, empolgado.

O idoso conta que ele e o filho são muito apegados, e que sempre tenta incentivá-lo a ser independente. “Meu filho é meu melhor amigo, fazemos tudo juntos, saímos, viajamos. Fiquei surpreso com toda a repercussão, mas muito feliz”, concluiu.