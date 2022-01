Pai e filho são assassinados após grupo encapuzado invadir fazenda

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pai e filho foram assassinados nesta sexta-feira (14), em uma fazenda localizada no município de Amambai, na região de fronteira com o Paraguai, às margens da rodovia MS-289. As vítimas foram identificadas como o produtor rural Olenir da Silva, o Nego Silva, e seu filho Antônio Alexandre Silva, de 20 anos. O jovem chegou a ser amarrado pelos criminosos durante o ataque à propriedade rural.

Informações preliminares dão conta que os criminosos invadiram a fazenda com roupas camufladas e com capuzes. Segundo o site Amambai Notícias, as vítimas foram capturadas pelos autores e Nego Silva executado com vários tiros. Já o filho dele de 20 anos foi amarrado e morto com golpes de facão.

Antes de fugir, os criminosos destruíram parte das instalações da fazenda, além de danificarem o sistema de radiocomunicação. Eles fugiram em meio à mata. A polícia faz buscas pelos assassinos e não se sabe a motivação para o crime.