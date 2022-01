Página de Homem-Aranha é vendida por R$ 18,5 milhões

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma única página de quadrinhos de uma edição de 1984 do Homem-Aranha foi vendida em leilão por US$ 3,36 milhões (R$ 18,5 milhões no câmbio de hoje, 15). O trabalho foi desenhado por Mike Zeck e apresentado na página 25 de Marvel Comics’ Secret Wars no 8.

De acordo com matéria da BBC, a obra foi vendida em leilão em Dallas, no Texas, Estados Unidos, por mais de dez vezes seu lance original de abertura. No ano passado, um quadrinho do Homem-Aranha de 1962 foi vendido em leilão por US$ 3,6 milhões (R$ 19,9 milhões), superando o Superman como o quadrinho mais caro já vendido.

O destaque da página é o aparecimento do traje preto. Conhecido como “simbionte”, ele deu origem ao personagem Venom. O recorde anterior para uma única página de um quadrinho era de US$ 657.250 (R$ 3,6 milhões), de acordo com a AP News. A página interna mostrou a primeira aparição do personagem dos X-Men, Wolverine.

Informações: MSN e BBC