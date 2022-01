Pacientes são mandados para casa por falta de teste de covid durante a madrugada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por volta de 1:15 da manhã deste sábado, 22, uma mulher, com sintomas de covid-19, entrou em contato com a equipe do Ecos da Notícia completamente revoltada com a informação de que não tinha mais kits para realização de testes nos pacientes que já estavam no INTO desde cedo.



Segundo ela , a informação foi repassada por uma médica do INTO, mas ela não soube informar o nome da médica.

A mulher, que prefere não ter seu nome identificado, disse que ela e outras dezenas de pessoas estavam no INTO desde às 19 horas da sexta-feira, 21, e por volta de 00:25, minutos uma médica teria comunicado aos pacientes que estavam esperando que não tinha mais kits de covid-19 para realizar o teste nos pacientes.

Ainda de acordo com a queixosa, a médica disse que somente às 7 horas da manhã os testes voltariam a ser realizados.

Revoltada, a mulher ligou para a produção do Ecos da Notícia, pois segundo ela, ficou uma dúvida do que realmente teria acontecido. “A médica disse que não tinha mais kits pra fazer o teste e mandou todo mundo embora. E na sequência ela disse que as sete da manhã voltariam a fazer testes. Será que vai chegar mais teste tão cedo, em pleno sábado, ou ainda tem kits mas eles se recusam a fazer a testagem ? Muita gente aqui está desde de sete da noite, eu sou uma delas. Moro longe e não posso sair daqui a essa hora pra voltar às sete da manhã. Isso é falta de respeito com quem já está se sentindo mal” desabafou a paciente.



Em virtude do horário avançado da madrugada, não conseguimos contato com os responsáveis pelo setor, desta feita, o espaço está aberto para possíveis esclarecimentos por parte da Secretaria de Saúde do Estado, para se manifestar sobre o que realmente aconteceu.



Muitos pacientes disseram que iam permanecer nas dependências do INTO até o dia amanhecer, pois não teriam como ir pra casa neste horário para poder voltar de manhã cedo.