PACIENTE TARADO: Idoso é flagrado se mastubando na frente de mulher no hospital de Base

O crime registrado pela Polícia Militar como importunação sexual foi aconteceu na manhã deste sábado (08) no hospital de Base Dr Ary Pinheiro, em Porto Velho (RO).

Um idoso de 66 anos foi preso por ser masturbava na frente de uma mulher de 39 anos. Segundo a ocorrência, o homem é paciente do hospital e teria se mastubado enquanto olhava fixamente para a mulher que é acompanhante do filho dela na ala ortopédica.

A Polícia Militar foi chamada e o homem recebeu voz de prisão. As enfermeiras que trabalham no local disseram que o idoso não aceitava que homens cuidassem dele e que na hora de tomar banho exigia que sempre fosse uma mulher e que ela lavasse as partes íntimas dele, alegando que são pagas para isso.