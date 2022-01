Óvnis? Luzes são gravadas nos céus as margens do Rio Madeira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com a câmera do telefone celular apontada para a outra margem do Rio Madeira, uma mulher captava a essência do anoitecer, mas de repente o aparelho sem que ela percebesse acabou flagrando o aparecimento de pontos luminosos sobre os céus. “Luz estranha”, diz ela.

O primeiro deles manifesta-se aos 16 segundos da imagem, aumenta o tamanho, mas logo desaparece por trás da copa das árvores. Em outro instante, desta vez aos 32 segundos, outra luz mostra-se sequencialmente a outro objeto, só que agora em um ponto superior ao daquela ocorrida anteriormente.

A mulher que já se mostra apreensiva, pede para que o filho continue a gravação. “Vai filmando”. A criança que passou a registrar o fenômeno se surpreende quando a luz alonga de tamanho. “Tá grande”.

Os pontos luminosos, até então dois se estabilizam por alguns segundos, sempre estando em uma parte superior a outra. Em seguida os objeto se expandem passando a surgir em lados diferentes, as luzes ficam mais incandescentes.

Ao final, elas triplicam e o que aparecia ser apenas duas luzes, na verdade são diversas, como em uma ilusão de ótica. “São três, ó”.

Assim que uma escurece outra brilha em uma extremidade mais acima no céu. O que chama atenção é que os pontos luminosos estão sempre por entre a mata. Outra observação é a forma que as luzes surgem e desaparecem, como numa espécie de portal do tempo.

Fabio Oliver é o responsável pela publicação do vídeo na sua rede social. Ele declara que a imagem teria sido feita pela tia dele, sem mais informações da identidade dela. Apesar de declarar que a gravação de fato foi feita no Rio Madeira não foi possível saber se a captura ocorreu na extensão de Rondônia ou já no Amazonas.

Porém, a diversas suspeitas de que a gravação possa ter sido realizada recentemente ou até mesmo se tratar de algo verdadeiro. A reportagem tentou contato com o rapaz, mas não houve resposta. Na internet, a filmagem já conta com quase 50 mil visualizações e 4.527 comentários.

Verdade ou não, o certo é que o vidente Valter Arauto do estado do Acre previu para este ano o aparecimento de objetos voadores não identificados sobre os céus da Amazônia. Para ufólogos, alguns pontos no estado de Rondônia, localizados entre Porto Velho a Vilhena tem relatos sobre o aparecimento de objetos não identificados.

A vidente Húngara deficiente visual, Vangelia Gushterova, ou “Baba Vanga”, a mesma que previu a morte da princesa Diana, também fez previsões para 2022. De acordo com ela, “extraterrestres irão atacar o Planeta Terra”. Em novembro do ano passado um forte estrondo vindo do céu em Belém, até o momento é inexplicável para o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fonte – News Rondônia