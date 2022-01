Os detalhes do confronto que terminou com quatro presos e dois mortos em Anápolis

-------- Continua depois da Publicidade--------

A prisão de quatro homens, e a morte de outros dois, foi o resultado de uma operação realizada pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (03), no Jardim Progresso, região Norte de Anápolis.

Os envolvidos, com idades entre 19 e 37 anos, seriam integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de maquinário agrícola e responsáveis por um crime da mesma natureza, ocorrido no último dia 31 de dezembro, no distrito de Interlândia.

Com o grupo, foram apreendidas quatro armas de fogo; sendo duas pistolas, um revólver e uma arma longa com luneta. Também foram encontradas munições calibres 12 e 22, cerca de três quilos de maconha e uma balança de precisão.

Mas, para entender a ação, é preciso voltar algumas horas e caminhar até o outro lado da cidade. É que, após informação via Disque Denúncia, a PM se deslocou ao bairro Arco Verde, região Sudeste da cidade, e conseguiu abordar um Hyundai HB 20 branco.

No veículo, estavam quatro suspeitos de integrarem a quadrilha; o mais velho, de 37 anos, outro de 21 anos e dois jovens de 19 anos.

Após confessarem realmente ter envolvimento com o roubo de maquinários, eles indicaram o endereço da casa no Jardim Progresso, onde o restante dos criminosos estariam reunidos para arquitetar um novo roubo.

Outros cinco homens foram encontrados na residência e já receberam os policiais com vários disparos, na tentativa de fugir do local. Com a troca de tiros, dois integrantes da quadrilha, de 32 e 34 anos, foram mortos.

Apesar da solicitação de reforço e do patrulhamento realizado na região, três deles conseguiram escapar.