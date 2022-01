Operação Bem-te-vi prende seis pessoas com várias armas e drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Operação Bem-te-vi realizada pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, sob o comando dos delegados Alessandro Morey e Rogério Alessandro, da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal prendeu seis pessoas envolvidas com uma organização criminosa que atuava com frequência em roubos, furtos e tráfico de drogas na região da Vila Princesa, em Porto Velho (RO). Cinco armas de fogo e várias porções de drogas foram apreendidas durante a ação policial.

Os criminosos, segundo as investigações da Polícia Civil, agiam sempre com muita violência durante os roubos em chácaras, fazendas e outras propriedades rurais naquela área da BR-364.

Os criminosos presos foram identificados como sendo Ana Carolina S. A.,18, Joendson V. G., 33, Rodrigo S. F., 31, Weverson C. L., 30, Rogelson A. S., 31, e Alexsandro F. C., 32.

Nota da Polícia Civil

A operação denominada “Bem-te-vi”, decorre de intenso trabalho investigatório acerca crimes de roubos às propriedades rurais nas proximidades da Vila Princesa, onde foram subtraídos veículos (caminhonetes e outros), diversos bens patrimoniais e transferências bancárias realizadas mediante PIX, tudo com a prática de graves ameaças e violência físicas às vítimas.

Durante as investigações foram localizados nos “matagais” nas proximidades da mesma Vila veículos subtraídos, outros veículos parcialmente desmontados, motocicletas adulteradas, bem como em “barracos” utilizados como esconderijos pelos infratores, também, apreenderam coletes balísticos de forças de segurança diversas, acessórios, coldre de pistola, objetos e documentos pessoais pertencentes às vítimas de vários outros crimes de roubos.







INICIAL

POLÍCIA

POLÍTICA

INTERIOR

ESPORTE

CULTURA

CONCURSOS

ESPAÇO ABERTO

CANAIS

AGRONEGÓCIO

VIAGENS E TURISMO

GERAL

BRASIL E MUNDO

COLUNAS

LISTÃO

PROMOÇÕES

NOTÍCIAS

EDITORIAS

CLASSIFICADOS

EMPREGOS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DESTAQUES EMPRESARIAIS

EVENTOS

VÍDEOS

MEMORIAL

ENQUETES

FALE CONOSCO

ÚLTIMAS

VÍDEO: Adolescente morre afogado enquanto se divertia em lago na zona Leste

MELHORIA: Rodovia entre Alta Floresta e distrito Vila Marcão recebe asfalto

AVANÇOU: Piloto de moto de alta cilindrada fica em estado grave após bater em carro

MISTÉRIO: Jovem sai de Porto Velho para morar com familiares em GO e desaparece

SEGURANÇA: DER faz manutenção em pontos críticos da RO 377 no Vale do Guaporé



VILA PRINCESA: Operação Bem-te-vi prende seis pessoas com várias armas e drogas

Os criminosos, segundo as investigações da Polícia Civil, agiam sempre com muita violência durante os roubos em chácaras, fazendas e outras propriedades rurais

Rondoniaovivo 05 de Janeiro de 2022 às 14:51 Atualizada em : 05 de Janeiro de 2022 às 15:12

PrintWhatsAppFacebookMessengerTwitterTelegramEmail

 Siga o Rondoniaovivo.com no Google News

Compartilhar no Whatsapp



Foto: Richard Nunes /Rondoniaovivo

A Operação Bem-te-vi realizada pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, sob o comando dos delegados Alessandro Morey e Rogério Alessandro, da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal prendeu seis pessoas envolvidas com uma organização criminosa que atuava com frequência em roubos, furtos e tráfico de drogas na região da Vila Princesa, em Porto Velho (RO). Cinco armas de fogo e várias porções de drogas foram apreendidas durante a ação policial.

Os criminosos, segundo as investigações da Polícia Civil, agiam sempre com muita violência durante os roubos em chácaras, fazendas e outras propriedades rurais naquela área da BR-364.

Veja mais

BEM-TE-VI: Megaoperação é realizada contra bandidos na Vila Princesa

Os criminosos presos foram identificados como sendo Ana Carolina S. A.,18, Joendson V. G., 33, Rodrigo S. F., 31, Weverson C. L., 30, Rogelson A. S., 31, e Alexsandro F. C., 32.

Nota da Polícia Civil

A operação denominada “Bem-te-vi”, decorre de intenso trabalho investigatório acerca crimes de roubos às propriedades rurais nas proximidades da Vila Princesa, onde foram subtraídos veículos (caminhonetes e outros), diversos bens patrimoniais e transferências bancárias realizadas mediante PIX, tudo com a prática de graves ameaças e violência físicas às vítimas.

Durante as investigações foram localizados nos “matagais” nas proximidades da mesma Vila veículos subtraídos, outros veículos parcialmente desmontados, motocicletas adulteradas, bem como em “barracos” utilizados como esconderijos pelos infratores, também, apreenderam coletes balísticos de forças de segurança diversas, acessórios, coldre de pistola, objetos e documentos pessoais pertencentes às vítimas de vários outros crimes de roubos.

Nesse cenário, em decorrência das investigações policiais naquela localidade, foi observada a atuação de grupo criminoso voltado à prática de roubos, sempre muito agressivos às vítimas, “desmanche” de veículos e, ainda, o tráfico de drogas, reiterado e violento para com os humildes moradores do vilarejo (pois vivem oprimidos e são obrigados/subjugados à “lei do silêncio”), tudo como forma de garantir o sustento vil dos infratores, que agora sabemos fazem parte de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Assim, a urgência das medidas judiciais revelou-se necessária ante a gravidade dos fatos delituosos praticados, que assim o foram com absoluta audácia e desrespeito às leis penais, bem como garantia da ordem pública e paz social, pois não se pode admitir que grupos criminosos organizados ou não, possam aterrorizar e subjugar cidadãos de bem e, principalmente, em total afronta às instituições constitucionalmente previstas à lhes garantir segurança e justiça!

A operação policial foi nominada de “Bem-te-vi”, pois decorre de uma das propriedades rurais palco de covarde crime contra o patrimônio, objeto de investigação desta Delegacia Especializada e, não só por isso, vez que naquela região existe grande quantidade de tais pássaros encantando a natureza.