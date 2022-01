ONU planeja discutir lançamento de míssil pela Coreia do Norte

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) planeja realizar, na próxima semana, reunião de emergência para discutir o último lançamento de míssil pela Coreia do Norte, na quarta-feira (5).

Fontes diplomáticas da ONU afirmaram ontem que cinco países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e França, solicitaram reunião emergencial do conselho. Negociações estão sendo feitas para que o encontro ocorra na segunda-feira (10).

O jornal do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte informou nessa quinta-feira (6) que o país tinha testado um míssil hipersônico no dia anterior.

O Japão e os Estados Unidos disseram que o lançamento, que utilizou tecnologia de mísseis balísticos, constitui violação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

O conselho realizou reuniões de emergência quando a Coreia do Norte lançou mísseis em setembro e em outubro do ano passado. Nações ocidentais pediram uma declaração condenando os lançamentos, mas a China e a Rússia não concordaram.

Pequim e Moscou estão pedindo a suspensão de sanções contra Pyongyang. Observadores afirmam que há possibilidade de o Conselho de Segurança não ser capaz de apresentar, novamente, uma frente unida contra a Coreia do Norte.

* Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão

Fonte: Agência Brasil