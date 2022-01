Ômicron está se espalhando entre pessoas acima de 50 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

A variante Ômicron do coronavírus está se espalhando entre as pessoas com mais de 50 anos, mas os dados não sugerem que mais restrições sejam necessárias devido à alta cobertura de imunização com doses de reforço em pessoas mais velhas, disse o secretário de Educação britânico, Nadhim Zahawi, nesta segunda-feira.

“Estamos vendo uma dispersão em pessoas com mais de 50 anos em termos de infecção”, disse ele à rádio BBC. “Elas estão vacinadas com a dose de reforço –90% das pessoas acima de 50 anos estão com o reforço.”

Ele disse que o governo avaliará a situação na Inglaterra na quarta-feira. “Não há nada nos dados no momento que me faça acreditar que precisamos ir mais além.”

Fonte: Terra