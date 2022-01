Oficial salva bebê que parou de respirar no aeroporto [vídeo]

-------- Continua depois da Publicidade--------

Atitude, rapidez e treinamento são tudo nessa hora. Uma oficial conseguiu salvar um bebê que parou de respirar no Aeroporto Newark Liberty, em Nova Jersey, EUA.

Nas imagens é possível ver a oficial Cecília Morales correndo e pulando sobre a esteira das malas para ter acesso rápido à criança, no posto de controle de segurança.

Cecília Morales é veterana como paramédica de Newark. Ela trabalha na área há 10 anos e não pensou duas vezes: “Eu pulei os rolos da correia transportadora do checkpoint e ela me deu o bebê” […] “Eu executei a manobra de Heimlich infantil nele”, contou.

Na hora, ela começou a gritar instruções para a mãe, mas sabia que ela tinha que agir rapidamente, já que a jovem estava “muito nervosa” durante a provação assustadora, de acordo com um comunicado divulgado por funcionários do TSA.

Como tudo aconteceu

O caso foi em dezembro, dois meses depois que Cecília começou a trabalhar na agência de segurança.

Ela correu para ajudar a jovem mãe que estava em pânico com o filho de 2 meses no colo, sem respirar.

A primeira tentativa de Morales, de limpar as vias respiratórias da criança, não teve sucesso, mas ela continuou tentando e fez o menino respirar novamente em sua segunda tentativa.

A mãe da criança ainda estava em choque com o episódio assustador, então a bondosa oficial do TSA conduziu o menino pelo detector de metais e esperou a chegada de um paramédico com oxigênio.

Foi a primeira vez que ela realizou a manobra de Heimlich em uma criança.

“Eu vi o vídeo depois”, disse ela. “Foi a primeira vez que me vi em ação, salvando uma vida. Foi alucinante de assistir. Senti que meu treinamento e experiência simplesmente tomaram conta. ”

Elogiada pela chefia

“Dois meses no trabalho e ela é literalmente um salva-vidas”, disse Thomas Carter, diretor de segurança da TSA em Nova Jersey.

“A rápida reação e ações da policial Morales ajudaram a garantir que esta família tenha um feliz Natal. Suas ações foram inspiradoras”.

A mãe do menino disse na semana passada que seu filho estava bem, informou a porta-voz do TSA, Lisa Farbstein, ao The Post.

Assista: